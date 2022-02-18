Шипулин: вопрос участия несовершеннолетних в Олимпиадах многогранен, нужно обсуждение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Вопрос об участии несовершеннолетних спортсменов в Олимпийских играх многогранен, нужно экспертное обсуждение. С одной стороны, скандалы могут травмировать ребенка, с другой - несовершеннолетние могут завоевывать медали наравне со взрослыми, сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин.

"После того, как мы увидели случаи в фигурном катании, может быть, это и правильно не допускать несовершеннолетних спортсменов, потому что после <…> скандалов мы просто ломаем судьбу человеку, психологическую травму наносим, потому что 15 лет - это еще ребенок. И для того, чтобы предостеречь, с одной стороны, правильно было бы [не допускать]. <...> Но, с другой стороны, она не слабее других спортсменов, а сильнее, может завоевывать медали для нашей страны. Здесь надо много времени, чтобы обдумать, послушать экспертов, тренеров, международные организации, каждую из стран", - сказал он.

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) приступил к решению вопроса об участии несовершеннолетних на Олимпиадах. По словам президента МОК Томаса Баха, к обсуждению вопроса необходимо подключить как представителей Всемирного антидопингового агентства, так и международные и национальные федерации по видам спорта. При этом, как отметил Бах, решение по увеличению минимального возраста участия в Играх должны принимать представители федераций.