Кристина Резцова: в мечтах Игры походили на сказку с единорогами, но на деле все серьезно

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Кристина Резцова осталась довольна своим выступлением на Олимпийских играх в Пекине. Об этом она рассказала после заключительной гонки в программе соревнования - масс-старте, в котором она заняла пятое место.

"Когда мечтаешь о первой Олимпиаде, то представляешь мир с единорожками и радугой, словно сказку, - сказала Резцова. - Но когда приезжаешь сюда, то понимаешь, что тут все по-серьезному - напряжение максимальное".

"Сейчас, когда напряжение уходит, есть осознание того, что удалось превзойти собственные ожидания, получилось все гораздо лучше. Эмоций, которые накапливались по ходу Олимпиады, сейчас создали внутри такой невероятный ураган, что вы не представляете", - добавила 25-летняя спортсменка.

Резцова на первой для себя в карьере Олимпиаде завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро - в классической эстафете.