Фристайлист Омелин рассчитывал на лучший результат на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Фристайлист Игорь Омелин, завершивший выступление в олимпийских соревнованиях по ски-кроссу на этапе четвертьфинала, заявил, что недоволен собой, потому что рассчитывал войти в тройку лучших по итогам заездов. Об этом он рассказал журналистам.

"Недоволен, потому что рассчитывал на лучший результат, как минимум - [оказаться] в тройке. Я допустил ошибку на стартовой секции [в четвертьфинале], в итоге оказался четвертым и было уже сложно обогнать соперников. Тут трасса такая, что старт - это половина результата", - сказал Омелин.

По словам спортсмена, на Играх в Пекине ему было легче выступать, чем на первой в его карьере Олимпиаде в Пхёнчхане. "Сейчас намного проще. Когда приехал на первую Олимпиаду, меня трясло. На Олимпиаде 2026 года надеюсь [выступить] уже в большом финале", - добавил Омелин.

Олимпийским чемпионом в дисциплине ски-кросс стал швейцарец Райан Регез, серебро взял его соотечественник Алекс Фива. Россиянин Сергей Ридзик стал бронзовым призером. Представитель сборной России Кирилл Сысоев завершил выступление на стадии 1/8 финала, Игорь Омелин - на стадии четвертьфинала.