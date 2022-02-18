{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Фристайлист Омелин рассчитывал на лучший результат на Олимпиаде в Пекине

Омелин завершил выступление в соревнованиях по ски-кроссу на стадии четвертьфинала

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Фристайлист Игорь Омелин, завершивший выступление в олимпийских соревнованиях по ски-кроссу на этапе четвертьфинала, заявил, что недоволен собой, потому что рассчитывал войти в тройку лучших по итогам заездов. Об этом он рассказал журналистам.

"Недоволен, потому что рассчитывал на лучший результат, как минимум - [оказаться] в тройке. Я допустил ошибку на стартовой секции [в четвертьфинале], в итоге оказался четвертым и было уже сложно обогнать соперников. Тут трасса такая, что старт - это половина результата", - сказал Омелин.

По словам спортсмена, на Играх в Пекине ему было легче выступать, чем на первой в его карьере Олимпиаде в Пхёнчхане. "Сейчас намного проще. Когда приехал на первую Олимпиаду, меня трясло. На Олимпиаде 2026 года надеюсь [выступить] уже в большом финале", - добавил Омелин.

Олимпийским чемпионом в дисциплине ски-кросс стал швейцарец Райан Регез, серебро взял его соотечественник Алекс Фива. Россиянин Сергей Ридзик стал бронзовым призером. Представитель сборной России Кирилл Сысоев завершил выступление на стадии 1/8 финала, Игорь Омелин - на стадии четвертьфинала.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Фетисов считает, что не стоит осуждать окружение Валиевой после выступления на Олимпиаде
Ранее президент МОК Томас Бах отметил на пресс-конференции холодную реакцию окружения фигуристки на ее выступление в произвольной программе
Читать полностью