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Олимпиада-2022 в Пекине

Конькобежец Кулижников заявил, что нервничал во время выступления на Олимпиаде

Игры в Пекине стали для россиянина первыми в карьере

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Выступление на Олимпиаде в Пекине получилось для российского конькобежца Павла Кулижникова более нервным, чем на чемпионатах мира и Европы. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"Если честно, наверное, чуть-чуть стрессовее было бежать, чем на чемпионатах мира и Европы, - сказал Кулижников. - Но чтобы я сказал что-то особенное - нет, потому что, наверное, я и не надеялся на результат прямо сверх себя, это было бы чудо. Я показал все, что на данный момент смог, выше мог бы, может, если бы соперник был чуть побыстрее. А так - это Олимпиада, бежишь, все понимаешь, но интересный опыт".

"Три недели здесь тренировался, надо было поднимать уровень, который не поднимался три месяца, так и не поднялся. Сколько я ни тренировался здесь - форма не растет, хоть ты головой об стену бейся", - добавил спортсмен.

В пятницу проходят соревнования на дистанции 1 000 м.

Кулижникову 27 лет, он является действующим рекордсменом мира на дистанции 1 000 м. На счету спортсмена восемь золотых медалей чемпионатов мира. Игры в Пекине стали для конькобежца первыми в карьере.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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