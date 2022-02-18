Кулижников готов выступить на Олимпиаде в Милане, если он победит постковидный синдром

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Конькобежец Павел Кулижников будет готовиться к выступлению на Олимпиаде в Милане в 2026 году, если ему удастся преодолеть последствия коронавируса. Об этом он рассказал журналистам.

"Если я вылечусь и пройдут головокружения с тревогой - я спортсмен, не такой старый, 27 лет, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Надеюсь, в таком случае пекинский опыт поможет в Милане".

Спортсмен добавил, что олимпийское золото не является целью его жизни. "Главное - просто быть спортсменом, который показывает результаты. Нет у меня такого, что Олимпиада - все, нет золотой медали - иду плакать", - добавил он.

Кулижников в пятницу дебютировал на Олимпиаде, пробежав дистанцию 1 000 м за 1 минуту 8,87 секунды и заняв 11-е место. Кулижникову 27 лет, он является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, пятикратным чемпионом Европы, обладателем Кубка мира 2015 года. Ему принадлежит действующий мировой рекорд на дистанции 1 000 м (1.05,69).