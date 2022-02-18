Сборная России по биатлону завоевала четыре медали на Олимпиаде в Пекине

Олимпиада-2022 в Пекине

Фетисов считает, что не стоит осуждать окружение Валиевой после выступления на Олимпиаде

Ранее президент МОК Томас Бах отметил на пресс-конференции холодную реакцию окружения фигуристки на ее выступление в произвольной программе

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