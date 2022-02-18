Сборная России по биатлону завоевала четыре медали на Олимпиаде в Пекине

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты завоевали три бронзовые и одну серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине.
Серебряными призерами в женской эстафете стали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Бронзовые медали завоевала мужская эстафетная команда (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов), в смешанной эстафете российские биатлонисты (Нигматуллина, Резцова, Логинов, Латыпов) заняли третье место. Латыпов финишировал третьим в гонке преследования.
Российские биатлонисты заняли пятое место в медальном зачете. Первыми стали норвежцы (6-2-6), вторыми - французы (3-4-0), третьими - шведы (1-3-0). Четвертое место заняла команда Германии (1-0-1).
На Олимпийских играх в биатлоне разыгрывалось 11 комплектов наград.