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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России по биатлону завоевала четыре медали на Олимпиаде в Пекине

На счету россиян три бронзовые и одна серебряная награда
Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина
© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты завоевали три бронзовые и одну серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине.

Серебряными призерами в женской эстафете стали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Бронзовые медали завоевала мужская эстафетная команда (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов), в смешанной эстафете российские биатлонисты (Нигматуллина, Резцова, Логинов, Латыпов) заняли третье место. Латыпов финишировал третьим в гонке преследования.

Российские биатлонисты заняли пятое место в медальном зачете. Первыми стали норвежцы (6-2-6), вторыми - французы (3-4-0), третьими - шведы (1-3-0). Четвертое место заняла команда Германии (1-0-1).

На Олимпийских играх в биатлоне разыгрывалось 11 комплектов наград.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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