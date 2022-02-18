Матыцин: слова главы МОК об отношениях тренера и спортсменов должны быть сдержаннее

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Высказывания президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который на пресс-конференции заявил о "холодном отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой", должны быть более сдержанными. Такое мнение в пятницу журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Комментарии - это дело личное, но, естественно, если высказывается президент Международного олимпийского комитета как президент олимпийского комитета, я считаю, что они [комментарии] должны быть более сдержанными. Насколько я знаю, речь шла о трансляции телевизионной, по телевизору определить и давать оценки поведению тренера и оценки взаимоотношения со спортсменом по меньшей мере дискуссионно", - сказал он.​​​​​​​