Песков не согласился со словами главы МОК о недостатке поддержки Валиевой в ее окружении

МОСКВА, 18 февраля /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился со словами президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о недостатке поддержки фигуристки Камилы Валиевой со стороны ее окружения на Олимпиаде в Пекине. Песков отметил, что в жесткости тренеров заключается залог победы учеников.

"Томас Бах - весьма авторитетный человек в мировом спорте, он возглавляет Международный олимпийский комитет, поэтому мы с уважением относимся к его мнению, но мы не обязательно с ним соглашаемся", - сказал журналистам Песков, комментируя соответствующие слова главы МОК.

"Ему (Баху - прим. ТАСС) не нравится жесткость наших тренеров, но все знают, что в спорте высоких достижений жесткость тренера - это залог побед учеников, и мы видим, что ученики добились побед", - добавил представитель Кремля.

Песков призвал "гордиться нашими победителями". "Поздравим наших медалистов. Валиева, да, осталась четвертой. Но в спорте высоких достижений побеждает сильнейший", - заключил он.

Ранее Томас Бах заявил журналистам, что был неприятно удивлен тем, как холодно окружение Валиевой встретило спортсменку после неудачного проката в произвольной программе одиночного турнира на Играх в Пекине. 15-летняя Валиева в четверг заняла итоговое четвертое место в личном первенстве. По итогам короткой программы россиянка была первой.

По словам Баха, "было страшно смотреть на то, как ее окружение ее встретило, показалось, что очень холодно, в то время как ей требовалось утешение или помощь". Он добавил, что в этом обращении "чувствовалось пренебрежение". Глава МОК усомнился в том, "что ближайшее окружение Камилы действительно заслуживает доверия: ни в отношении того, что происходило в прошлом, ни в том, что касается будущего". Бах отметил, что 15-летняя спортсменка "находится под огромным психологическим давлением".

Золото зимних Игр-2022 в Пекине в личном турнире в женском одиночном катании завоевала российская фигуристка Анна Щербакова, серебро - тоже россиянка Александра Трусова. Обе спортсменки, как и Валиева, занявшая четвертое место, тренируются под руководством Этери Тутберидзе.