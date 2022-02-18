Матыцин призвал все мировое спортивное сообщество поддержать Валиеву

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал все мировое спортивное сообщество поддержать фигуристку Камилу Валиеву и помочь ей восстановиться. Об этом он сообщил журналистам в ходе визита в Екатеринбург.

"Я призываю всех поддержать Камилу [Валиеву]. Прежде всего, это очень сложный период, помочь ей восстановиться и опять показать, что она лучшая на сегодняшний день фигуристка, - это задача не только российского сообщества, а всего мирового спортивного сообщества", - сказал Матыцин.​​​​​​​