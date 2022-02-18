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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин призвал все мировое спортивное сообщество поддержать Валиеву

По словам министра, в этот сложный период необходимо помочь спортсменке восстановиться

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал все мировое спортивное сообщество поддержать фигуристку Камилу Валиеву и помочь ей восстановиться. Об этом он сообщил журналистам в ходе визита в Екатеринбург.

"Я призываю всех поддержать Камилу [Валиеву]. Прежде всего, это очень сложный период, помочь ей восстановиться и опять показать, что она лучшая на сегодняшний день фигуристка, - это задача не только российского сообщества, а всего мирового спортивного сообщества", - сказал Матыцин.​​​​​​​

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичОлимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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