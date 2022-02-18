Фетисов считает, что не стоит осуждать окружение Валиевой после выступления на Олимпиаде

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что не стоит осуждать окружение российской фигуристки Камилы Валиевой за реакцию после выступления в произвольной программе. В разговоре с ТАСС он отметил, что тренеры переживали за спортсменку, как никто другой.

"Как спортсмен, я понимаю, что Олимпиада сама по себе - психологическое давление. Еще и больше недели этот накал эмоциональный для юной девушки - колоссальный стресс. Да, не увидел мир материнской теплоты [со стороны тренерского штаба после произвольной программы], наверное, этим вызвана реакция президента Международного олимпийского комитета", - сказал Фетисов.

"Разные слова можно находить - это, наверное, самый важный момент. Тренеры, наверное, тоже переживали за Камилу, как никто другой, это очень сложный момент, осуждать их за это не стоит. Но то, что это бросилось в глаза всем, конечно, неправильно, я бы обнял, сказал, что Камила - большая молодец, мы ее любим и ей гордимся. Мы говорим об Олимпийских играх, экстраординарной ситуации, которую невозможно сравнить ни с чем, эта история измотала нервы всем", - добавил собеседник агентства.

В пятницу глава Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил на пресс-конференции холодную реакцию окружения Валиевой на выступление спортсменки в произвольной программе. Россиянка, лидировавшая после короткой программы, в итоге заняла четвертое место.