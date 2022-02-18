Фетисов назвал шведских и финских хоккеистов самыми сложными соперниками на Олимпиаде

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сборные Швеции и Финляндии по хоккею являются самыми сложными соперниками для сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

"Сам полуфинал предполагает точно не махание шашками. Играть нужно по плану, по ситуации, рисковать в начале, наверное, не совсем правильно. С другой стороны, мы не знаем, какой план на игру даст тренер, быть может, он предложит сразу атаковать и пробовать захватить инициативу с первого вбрасывания", - сказал Фетисов.

"Могу сказать, что и шведы, и финны - самые тяжелые соперники для полуфинала и финала на этом турнире. Будем ждать непростой игры, но, надеюсь, команда проявит свои лучшие качества в приоритете с игровой дисциплиной. Психология на ребят тоже давит, потому что они являются фаворитами, думаю, шведы будут играть более раскрепощенно. Очень важно, чтобы внутри команды важность соблюдения игровой дисциплины проговаривалась", - добавил собеседник агентства.

Полуфинальный матч между россиянами и шведами начнется в пятницу в 16:10 мск. Ранее в финал олимпийского турнира вышли хоккеисты из Финляндии, которые в полуфинале победили словаков (2:0).