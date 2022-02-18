Денис Лебедев возобновит боксерскую карьеру

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев возобновит карьеру. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор телеканала "РЕН ТВ" Владимир Тюлин.

"Насколько мы знаем, он приступил к тренировкам. Он дал свое согласие [на бой]", - сказал Тюлин, отметив, что соперником россиянина может стать панамец Гильермо Джонс.

Лебедеву 42 года, он завершил карьеру в 2019 году. Россиянин владел чемпионскими титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).