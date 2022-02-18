В Минспорте уверены, что ковид не помешает провести Универсиаду 2023 года в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта России уверено в проведении летней Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге, несмотря на сложности с распространением коронавируса. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр спорта Олег Матыцин во время поездки в Екатеринбург.

"Мы с моими коллегами из Международной федерации университетского спорта внимательно изучили сегодняшний этап работы. Никаких отставаний по строительным объектам, по программе Универсиады, по реализации концепции безопасности и медицинского обеспечения, рисков мы не видим. Все делается в срок. Я уверен, что в следующем году даже те сложности, с которыми мы столкнулись в период ковида, не помешают провести грандиозный фестиваль молодежи, спорта и образования", - сказал Матыцин.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.