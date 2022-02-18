Драчев подвел итоги выступления мужской сборной России по биатлону на Олимпиаде

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Лидеры мужской сборной России по биатлону, за исключением Эдуарда Латыпова, выступили ниже своих возможностей на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

"У ребят был проигрыш и по ходу, и по стрельбе, только Александр Логинов один рубеж прошел без штрафа. Сегодня два лидера, Йоханнес Бё и Кентен Фийон-Майе, да и Ветле Шостад Кристиансен, хоть он и не совсем относится к лидерам, не дали шансов. Фийон-Майе и Йоханнес Бё шли просто феноменально, но на последнем рубеже у француза не получилось, - сказал Драчев. - Можно сказать, что у наших лидеров не получилось на этой Олимпиаде, кроме, наверное, Латыпова, который с боем пробивался на Олимпиаду с учетом коронавируса, ему воздалось за все мучения - он завоевал хоть бронзу, но в личной гонке".

"У Максима Цветкова были шансы на медаль и в индивидуальной гонке, и в спринте, но три человека, которые оказались выше, были сильнее", - добавил собеседник агентства.

На счету мужской сборной России по биатлону три бронзы - в эстафете, смешанной эстафете и в гонке преследования. В пятницу норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине. Серебро завоевал шведский биатлонист Мартин Понсилуома, бронзовым призером стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Российский биатлонист Александр Логинов занял 15-е место, Эдуард Латыпов - 19-е, Максим Цветков - 20-е.