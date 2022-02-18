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Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Свищев выразил надежду, что к Универсиаде-2023 болельщиков начнут пускать на соревнования

Универсиада пройдет с 8 по 19 августа 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил надежду, что к Универсиаде 2023 года, которая пройдет в Екатеринбурге, ситуация с ковидом стабилизируется и болельщики смогут посещать такие масштабные соревнования.

"Что касается ситуации с болельщиками, все мы живем в понятно какое время, мы видим с вами на примере Японии, Китая, как сложно без болельщиков проводить мероприятия. Но мы все будем надеяться, что к тому времени [к Универсиаде-2023] все будет нормально: и зрители должны быть на стадионе, и лекарства изобретут, и все мы будем живы-здоровы. <…> Мы сегодня видели презентации, на одном объекте 1,6 тыс. мест, на другом - 4 тыс. мест. Это строится для того, чтобы были болельщики, для того, чтобы спортсмены получали эмоции и поддержку", - сказал Свищев журналистам в ходе рабочего визита в Екатеринбург.

18 февраля в Свердловскую область состоялся рабочий визит министра спорта РФ Олега Матыцина и членов комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Основными темами обсуждения с региональными властями стали подготовка к Универсиаде-2023 и развитие спорта Свердловской области.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.

Теги
Свищёв, Дмитрий АлександровичУниверсиада-2023 в Екатеринбурге
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