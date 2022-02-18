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Биатлон

Определен состав мужской сборной России на заключительные этапы Кубка мира по биатлону

Россию представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков
Александр Логинов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Логинов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Биатлонисты Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков вошли в состав сборной России на заключительные этапы Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский.

"Состав на Кубок мира по биатлону: Логинов, Латыпов, Халили, Цветков, Серохвостов, Бабиков", - сказал Каминский.

Восьмой этап Кубка мира пройдет с 3 по 6 марта в финском Контиолахти, девятый этап - с 10 по 13 марта в эстонском Отепя, десятый и заключительный - с 17 по 20 марта в норвежском Холменколлене.

На Олимпийских играх в Пекине российская мужская сборная по биатлону завоевала три бронзовые медали.

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Биатлон
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