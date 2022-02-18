Драчев: российские биатлонистки выступили неудачно, несмотря на серебро Игр в эстафете

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по биатлону неудачно показала себя в личных гонках на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

"В личных гонках было практически без шансов, если только говорить про Кристину Резцову, которая справлялась по всему сезону, но она не готовилась с командой. В целом команда выступила неудачно, не считая серебряной медали российских биатлонисток в эстафете - это бонус, который будет у них до следующей Олимпиады, что девочки не зря работали. В смешанной эстафете девочки совсем плохо прошли свои этапы, ребята вытащили на третье место. Медали в эстафетах - тот результат, на который мы рассчитывали, но, к сожалению, у девочек, кроме Резцовой, бой дать никто не мог", - сказал Драчев.

На счету женской сборной России по биатлону серебро в классической эстафете и бронза - в смешанной. В четверг масс-старт на Олимпиаде в Пекине выиграла французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше, серебряную медаль завоевала норвежка Тириль Экхофф, бронзовым призером стала ее соотечественница Марте Рёйселанн. Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, финишировавшая пятой. Ульяна Нигматуллина заняла 17-е место, Ирина Казакевич - 20-е.