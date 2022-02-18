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Летние олимпийские виды спорта

Команда "Газпром-Русвело" снялась с веломногодневки "Вуэльта Андалусии" из-за коронавируса

Гонка пройдет с 16 по 20 февраля

ТАСС, 18 февраля. Российская команда "Газпром-Русвело" приняла решение сняться с многодневной велогонки "Вуэльта Андалусии" перед стартом третьего этапа из-за случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"К сожалению, нам необходимо сняться с "Вуэльты Андалусии" из-за положительных результатов тестов на коронавирус у некоторых членов команды", - говорится в сообщении.

В пятницу должен пройти третий этап по маршруту Лусена - Отура.

Многодневная гонка проходит с 16 по 20 февраля в Испании, она состоит из пяти этапов. Ее протяженность составляет 836 километров.

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