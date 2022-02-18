Каминский считает, что интересы биатлонистов на Олимпиаде страдают в угоду шоу

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Отношение международных спортивных организаций к биатлонистам должно быть более уважительным, интересы спортсменов не должны страдать в угоду шоу. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский по итогам выступления команды на Играх в Пекине.

"Из-за того, что Олимпиада превращается в шоу, меняется и отношение к спортсменам, оно, наверное, не такое, каким должно быть, - сказал Каминский. - Сюда приехать пришлось рано, но из-за нехватки тренировочного времени на стадионе возникала опасность, что спортсмены растренируются. Здесь существовали определенные ограничения, приходилось компенсировать недостаток работы беговыми, силовыми тренировками, что неудобно: мы уехали надолго, это выбивало из лыжного тонуса".

"Но это не такая большая проблема, просто речь идет о том, чтобы спортсменам было удобно. Возможно ли такое в нынешних условиях - вопрос, - добавил он. - Кроме того, многое заточено под телевидение, плюс политика вмешивается - весь этот ажиотаж выбивает спортсменов, тем более что, кроме Александра Логинова и Ульяны Нигматуллиной, все впервые выступали на Играх. Кто-то справился, кто-то - нет".

Каминский уточнил, что подразумевает под вмешательством политики. "Та же ситуация в фигурном катании. С одной стороны, Камилу Валиеву допускают, а с другой - не награждают. Это выглядит по-детски, зачем так поступать - непонятно", - сказал он.

Также тренер сборной заметил, что олимпийские соревнований проходили в сложных погодных условиях - при сильном ветре и морозе. "Да, у мужчин сенсаций не произошло, но все равно - ветер здесь нестабильный, ладно бы он был просто сильным, но он именно нестабильный, что искажало результат. Можно было переносить гонки на вечер, когда ветер стихал, но тогда ударяли морозы. Эти нюансы не брались в расчет, организаторы же не понимают биатлон так, как в странах, где его культивируют на высоком уровне. Хотелось бы, чтобы организационные моменты были проработаны. Следующая Олимпиада будет в Антерсельве, уверен, там таких проблем не будет", - заключил Каминский.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля, российская биатлонная команда приехала в Китай за полторы недели до начала соревнований. На Играх российская сборная по биатлону завоевала четыре награды - серебро и три бронзы.