Фигуристка Щербакова заявила, что планирует выступить на чемпионате мира во Франции

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова чувствует себя готовой к тому, чтобы выступить на ближайшем чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет во французском Монпелье с 21 по 27 марта. Об этом она рассказала журналистам.

"На чемпионат мира хочется поехать. Нет ощущения, что завершила свою работу", - сказала Щербакова.

В четверг Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, второй стала еще одна россиянка Александра Трусова, бронзовым призером - японка Каори Сакамото. Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева заняла четвертое место.

Щербаковой 17 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе и представляет отделение "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70". Россиянка является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.