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Олимпиада-2022 в Пекине
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Валиеву и всех других призеров Олимпиады представят к госнаградам

На Играх в Пекине российские спортсмены завоевали 27 медалей
Камила Валиева, Марк Кондратюк и Анастасия Мишина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Камила Валиева, Марк Кондратюк и Анастасия Мишина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Олимпийскую чемпионку в командном турнире по фигурному катанию Камилу Валиеву представят к государственным наградам, как и остальных российских победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

"К госнаградам будут представлены все победители и призеры Игр. Валиева является победительницей командного турнира", - сказал собеседник агентства.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

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Олимпиада-2022 в Пекине
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