Трусова рассказала о том, как скучала по своим собакам во время Олимпиады

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова соскучилась по своим собакам и надеется, что по прилете из Пекина она сразу же с ними встретится. Об этом Трусова рассказала журналистам.

"Я звоню постоянно, они [собаки] как-то живут без ночи, потому что когда я звоню, у них то ночь, то утро, то вечер. Им, наверное, тоже тяжело, по видео это немного не то. Их по видео мне показывали: Алита и Элла слышат мой голос. Надеюсь, по приезде мне привезут собаку", - сказала Трусова.

Фигуристка должна прилететь в Москву 21 февраля вместе с другими олимпийцами.

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. Также россиянка дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы и бронзовым призером финала Гран-при. На Олимпиаде в Пекине она стала первой спортсменкой в истории, выполнившей пять прыжков в четыре оборота в одном прокате.