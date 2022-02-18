{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристка Валиева и другие спортсмены вернулись в Москву после выступления на Олимпиаде

Олимпийцы прибыли в аэропорт Шереметьево прямым рейсом из Пекина
Камила Валиева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева и другие российские спортсмены вернулись в Москву после выступления на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На эту тему
Что известно о допинг-скандале вокруг Камилы Валиевой
Что известно о допинг-скандале вокруг Камилы Валиевой

Спортсмены прибыли в Шереметьево прямым рейсом из Пекина. Самолет вылетел в столицу России с двухчасовой задержкой.

Среди прибывших также шорт-трекисты Семен Елистратов и Константин Ивлиев, которые заняли третье и второе место на дистанциях 1 500 м и 500 м соответственно, бронзовый призер Игр в лыжной акробатике фристайлист Илья Буров.

Также в Москву вернулись сборные России по керлингу, мужская команда заняла восьмое место в олимпийском турнире, женская - десятое, российские шорт-трекисты Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Вера Рассказова, Елена Серегина, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Павел Ситников.

17 февраля Валиева заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх. 15-летняя фигуристка не будет участвовать в показательных выступлениях. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова.

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
Олимпиада-2022 в Пекине
Суй Вэньцзин и Хань Цун заявили, что готовы показать программу высокого уровня сложности
Китайцы с мировым рекордом лидируют после короткой программы на Играх в Пекине
Читать полностью