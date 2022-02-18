Фигуристка Валиева и другие спортсмены вернулись в Москву после выступления на Олимпиаде

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева и другие российские спортсмены вернулись в Москву после выступления на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Что известно о допинг-скандале вокруг Камилы Валиевой

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Спортсмены прибыли в Шереметьево прямым рейсом из Пекина. Самолет вылетел в столицу России с двухчасовой задержкой.

Среди прибывших также шорт-трекисты Семен Елистратов и Константин Ивлиев, которые заняли третье и второе место на дистанциях 1 500 м и 500 м соответственно, бронзовый призер Игр в лыжной акробатике фристайлист Илья Буров.

Также в Москву вернулись сборные России по керлингу, мужская команда заняла восьмое место в олимпийском турнире, женская - десятое, российские шорт-трекисты Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Вера Рассказова, Елена Серегина, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог, Павел Ситников.

17 февраля Валиева заняла четвертое место в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх. 15-летняя фигуристка не будет участвовать в показательных выступлениях. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова.