"Локомотив" расторг контракт с осужденным за изнасилование хоккеистом Буше

ТАСС, 18 февраля. Ярославский "Локомотив", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), прекратил сотрудничество с американским нападающим Ридом Буше. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Сообщается, что хоккеист уволен из клуба 18 февраля.

Ранее газета Detroit Free Press сообщила, что Буше признался в изнасиловании несовершеннолетней в 2011 году. По данным источника, он совершил акт сексуального насилия над 12-летней девочкой, являющейся дочерью супругов, у которых Буше жил во время обучения в системе подготовки хоккеистов. Самому Буше на момент совершения преступления было 17 лет. Хоккеиста приговорили к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно.

Буше 28 лет, он выступал за "Локомотив" с 2021 года. В прошлом сезоне американец стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда". Также нападающий был игроком клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" и "Ванкувер".