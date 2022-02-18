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Олимпиада-2022 в Пекине

Экипаж бобслеистки Сергеевой идет девятым после двух попыток в двойках на Олимпиаде

Лидирует германский экипаж Лауры Нольте
Надежда Сергеева Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Надежда Сергеева
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Российский экипаж бобслеисток Надежды Сергеевой и Юлии Беломестных после двух попыток занимает девятое место в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине.

Лидером является германский экипаж Лауры Нольте (2 минуты 2,05 секунды). Второе место занимает экипаж немки Мариамы Яманки (+0,50 секунды отставания), на третьем месте расположился американский экипаж Эланы Майерс-Тейлор (0,74). Отставание Сергеевой и Беломестных от лидера составляет (+1,89). Экипаж россиянок Анастасии Макаровой и Елены Мамедовой занимает 14-ю позицию (+2,07).

Медали среди бобслеисток в заездах двоек будут разыграны 19 февраля после третьей и четвертой попыток.

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