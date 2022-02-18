Экипаж бобслеистки Сергеевой идет девятым после двух попыток в двойках на Олимпиаде

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Российский экипаж бобслеисток Надежды Сергеевой и Юлии Беломестных после двух попыток занимает девятое место в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине.

Лидером является германский экипаж Лауры Нольте (2 минуты 2,05 секунды). Второе место занимает экипаж немки Мариамы Яманки (+0,50 секунды отставания), на третьем месте расположился американский экипаж Эланы Майерс-Тейлор (0,74). Отставание Сергеевой и Беломестных от лидера составляет (+1,89). Экипаж россиянок Анастасии Макаровой и Елены Мамедовой занимает 14-ю позицию (+2,07).

Медали среди бобслеисток в заездах двоек будут разыграны 19 февраля после третьей и четвертой попыток.