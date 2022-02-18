Бобслеистка Сергеева назвал риском решение выступать на Олимпиаде на новой технике

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Российская бобслеистка Надежда Сергеева за день до старта олимпийского турнира в бобах-двойках приняла решение пойти на риск и сменить технику, что позволило ей показать очень хороший результат во втором заезде. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

"Это был наш лучший заезд, - сказала Сергеева о второй попытке. - У нас были проблемы на тренировках, на которых не могли найти скорость. И мы рискнули, поменяли в последний день технику. Возможно, из-за этого первый заезд еще не очень получился, но приходилось рисковать".

"Но второй заезд того стоил. Соперницы похуже ехали, возможно, подморозило. Старт хороший, проехали хорошо. Мы будем отыгрывать позиции во второй день", - добавила спортсменка.

"Настроение однозначно лучше, намного приятнее так уходить ко второму дню, с такими приятными ощущениями. Получилось поменять технику и немного, конечно, это помогло. С другой стороны, накопилась усталость, 10 дней вообще без отдыха. Но мы об этом не думаем, все здесь в равных условиях", - заключила Сергеева.

Экипаж Сергеевой и разгоняющей Юлии Беломестных после двух попыток занимает девятое место, в первом заезде россиянки показали 16-й результат. Третий и четвертый заезды пройдут 19 февраля.