Суй Вэньцзин и Хань Цун заявили, что готовы показать программу высокого уровня сложности

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун рады тому, что смогли установить мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде, и готовятся показать произвольную программу высокого уровня сложности. Об этом журналистам рассказал Хань Цун.

"Мы выступаем у себя дома, знаем все вокруг. Мы смогли показать результат, очень этому рады. Завтра надеемся показать программу высокого уровня сложности, верим, что завтрашний день для нас всех будет весьма интересным", - сказал Хань Цун.

В пятницу Суй Вэньцзин и Хань Цун установили мировой рекорд, получив за короткую программу 84,41 балла. Предыдущий рекорд (82,83) принадлежал этой же паре.

26-летняя Суй Вэньцзин и 29-летний Хань Цун являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года, на счету китайской пары также две золотые и три серебряные медали чемпионатов мира.

Произвольную программу спортивные пары представят 19 февраля, начало - в 14:00 мск.