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Олимпиада-2022 в Пекине

Бобслеистка Макарова заявила, что в заключительных заездах постарается исправить ошибки

Третий и четвертый заезды состоятся на Играх в Пекине 19 февраля

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Макарова объяснила свой невысокий результат, показанный в первый день олимпийских состязаний экипажей бобов-двоек, недостаточно быстрым разгоном и ошибками, которые она допустила во время прохождения трассы. Об этом она рассказала журналистам.

"В первом заезде нас переполняли эмоции, а перед вторым немного успокоились, - призналась Макарова. - Что касается разгона, то во втором заезде чуть-чуть похуже получилось, будем стараться и прибавлять. И ошибки с недочетами тоже надо исправлять. Тогда все будет в порядке".

"На завтра ставим перед собой задачу улучшить время на старте и финише. Хотим показать все, что мы можем, для чего работали и к чему шли", - заключила спортсменка.

Макарова и пилот Елена Мамедова после двух попыток занимают 14-е место. Спортсменки в первом заезде показали 14-й результат в стартовом разгоне, во втором - 15-й. Лидером является германский экипаж Лауры Нольте (2 минуты 2,05 секунды). Второе место занимает экипаж немки Мариамы Яманки (+0,50 секунды отставания), на третьем месте расположился американский экипаж Эланы Майерс-Тейлор (0,74). Надежда Сергеева и Юлия Беломестных идут на девятом месте (+1,89). Экипаж Макаровой и Мамедовой отстает от лидера на 2,07 секунды.

Третий и четвертый заезды пройдут 19 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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