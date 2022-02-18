Козловский рассказал, что они с Бойковой делали ставку на личные соревнования на Олимпиаде

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, что спортсмены изначально настраивали себя к выступлению в личном зачете на Олимпиаде.

"Мы с [начала] пребывания в Пекине уже настраивали себя к личному зачету, не фокусируясь на командном", - сказал фигурист журналистам. В командном турнире Россию представляла пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

По итогам короткой программы Бойкова и Козловский в пятницу заняли четвертое место, набрав 78,59 балла.

По словам Бойковой, ей запомнилась первая тренировка, которая прошла на главной арене. "Стояла перед ней и меня так трясло, что стало страшно: что же будет на соревнованиях? Эти 20 дней пошли на пользу", - сказала спортсменка.

Козловский, в свою очередь, отметил, что в Олимпийской деревне для спортсменов созданы прекрасные условия. "Единственное - с каждым днем усиливающееся ощущение, что пора возвращаться домой, хочется увидеть родных, поспать в собственной кровати", - добавил фигурист.