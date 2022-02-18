Биатлонист Слепов дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Алексей Слепов дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен дисквалифицирован за нарушение п. 2.4 ("Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении") общероссийских антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 30 сентября 2021 года.

Также за нарушение п. 2.1 ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена") на 18 месяцев дисквалифицирован самбист Даниил Шавернян, отстранение отчитывается с 21 декабря 2020 года. За аналогичное нарушение на три года дисквалифицирован чемпион России по велокроссу Станислав Антонов, отстранение отчитывается с 18 ноября 2020 года.

Слепову 35 лет, он уже завершил карьеру, на его счету три золотые и одна бронзовая медаль чемпионата Европы, победа в общем зачете Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в сезоне-2013/2014.