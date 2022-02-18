Российские хоккеисты по буллитам обыграли шведов и вышли в финал олимпийского турнира

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в серии буллитов в полуфинале олимпийского турнира. Встреча прошла на Национальном стадионе в Пекине.

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе российской сборной шайбу забросил Антон Слепышев (21-я минута), у шведов отличился Антон Ландер (47). В серии буллитов точнее была российская команда - 3:2. Победный буллит реализовал Арсений Грицюк.

В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, которая в пятницу обыграла в полуфинале словаков (2:0). Финальная игра пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск. Шведы и словаки встретятся в матче за третье место 19 февраля, начало встречи - 16:10 мск.