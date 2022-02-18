Поздняков: в матче сборных России и Швеции по хоккею встречались два равных соперника

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Полуфинальный матч олимпийского хоккейного турнира между сборной России и командой Швеции был противостоянием равных соперников. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Из своей спортивной карьеры я знаю, что матч не проигран, пока ты не пропустил последний гол, - сказал Поздняков. - Здесь, пока ты не пропустил последнюю шайбу, всегда есть надежда, и мы это наглядно увидели, когда наш вратарь в последний момент отразил буллит. А дальше пошли качели".

"Хочу отметить вратаря, вратарь здорово сыграл, два момента острых было в овертайме. А в целом, конечно, встречались два абсолютно равных соперника, и статистика показывает, и по игре вы видели. Чуть-чуть шведы в овертайме имели больше острых моментов, собственно говоря, овертайм до первой ошибки, никто не ошибся. Финал будет финалом - будем болеть и поддерживать всей страной, всех с победой!" - добавил глава ОКР.

В пятницу сборная России по буллитам обыграла команду Швеции и вышла в финал олимпийского турнира. Основное время встречи и овертайм завершились вничью - 1:1. В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, встреча пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск.