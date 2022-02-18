Фазель назвал большим успехом выход российских хоккеистов в финал Олимпиады

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Выход в финал олимпийского турнира в Пекине является большим успехом для сборной России по хоккею. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

"Это невероятная победа российской команды. Ее много критиковали за оборонительный хоккей, но команда вышла в финал. Это большой успех", - сказал Фазель.

Также Фазель пожелал удачи российской команде в финальном матче против сборной Финляндии: "В финале будет сложно, россияне уступили финнам на Кубке Первого канала (2:3 ОТ - прим. ТАСС). Возможно, сейчас самое время для реванша. В любом случае желаю успеха российским хоккеистам. Давай-давай, Россия!"

В пятницу российские хоккеисты обыграли команду Швеции (2:1 Б) в полуфинале Олимпийских игр. Победный буллит на счету нападающего Арсения Грицюка.

Финальная игра пройдет 20 февраля и начнется в 07:10 мск. Шведы и словаки встретятся в матче за третье место 19 февраля, начало - 16:10 мск.