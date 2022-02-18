Ларионов назвал сумасшедшим и нервным матч сборных России и Швеции на Олимпиаде

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Полуфинальный матч олимпийского хоккейного турнира между сборными России и Швеции получился сумасшедшим и нервным. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов.

"Сумасшедший и нервный матч, который доставил удовольствие и забрал столько нервов у наших болельщиков, - сказал Ларионов. - Ребята выдержали сумасшедшее напряжение, ребята выстояли. Вся команда играла потрясающе. И хорошо, что есть молодой парень, Арсений Грицюк, который решил исход такого нервного поединка".

"Теперь мы в финале играем с финнами - это фантастическое чувство. Сейчас надо пару часов повеселиться, отдохнуть и завтра начать спокойно готовиться к финалу", - добавил он.

В пятницу сборная России по буллитам обыграла команду Швеции и вышла в финал олимпийского турнира. Основное время встречи и овертайм завершились вничью - 1:1. В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, встреча пройдет 20 февраля в 7:10 мск.