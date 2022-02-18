Вице-чемпион России по боксу Рабаданов дисквалифицирован на шесть лет из-за допинга

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России по боксу Мурад Рабаданов дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен дисквалифицирован за нарушение п. 4.1 ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена") и п. 4.2 ("Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода") общероссийских антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается с 24 сентября 2021 года.

Рабаданову 23 года, он выступает в весовой категории до 75 кг, в этом весе спортсмен из Кизляра стал серебряным призером чемпионата России в 2021 году.