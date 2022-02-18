Гарпенлёв: хоккеисты сборной Швеции имели больше голевых моментов в матче с россиянами

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции по хоккею провела хороший матч против команды России в полуфинале Олимпиады и имела больше голевых моментов. Такое мнение высказал журналистам главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв.

"Россиянам удалось забить последний буллит в основной серии, и потом они смогли забросить один из следующих бросков. Я думаю, мы провели хороший матч, мы были лучше в течение игры, у нас было больше шансов, мы все время находились в игре. Но мы не смогли забросить больше одной шайбы. Россия сыграла хорошо в обороне, у них много хороших форвардов", - сказал тренер.

Гарпенлёв добавил, что вратарь сборной Швеции Ларс Юханссон был готов к серии буллитов, поскольку, выступая в Континентальной хоккейной лиге, он хорошо знает игроков сборной России.

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции (2:1 Б) в полуфинале олимпийского турнира.

В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, которая в пятницу обыграла в полуфинале словаков (2:0). Финальная игра пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск. Шведы и словаки встретятся в матче за третье место 19 февраля, начало - 16:10 мск.