Родные Грицюка не ожидали, что он будет исполнять решающий буллит в полуфинале Олимпиады

ОМСК, 18 февраля. /ТАСС/. Родные нападающего сборной России по хоккею Арсения Грицюка, который забил победный гол в серии буллитов в полуфинальном матче Олимпиады со шведами, не ожидали, что его поставят бить решающий буллит. Об этом рассказала в пятницу ТАСС супруга хоккеиста Виктория Данильчук.

"Смотрели всей семьей, безумно переживали. Не ожидали, конечно, что поставят буллит бить, особенно последний. Когда забил, просто эмоции до потолка, до потолка прыгали, руки трясутся, безумно рады, сразу все начали поздравлять", - сказала она.

Данильчук рассказала, ссылаясь на Грицюка, что настрой у команды перед матчем был боевой. "Все были настроены на победу, было хорошее настроение. В общем, шли на игру, чтобы спокойно всех обыграть", - отметила она.

Супруга хоккеиста добавила, что цель команды - выиграть Олимпиаду. "Вот они потихонечку и идут к своей цели", - подытожила Данильчук.

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1. В серии буллитов точнее была российская команда - 3:2. Победный буллит реализовал 20-летний Грицюк.

В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, встреча пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск.