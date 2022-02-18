Тренер шведских хоккеистов уверен, что финал Олимпиады получится нерезультативным

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Сборные России и Финляндии продемонстрируют плотную оборонительную игру в финале хоккейного турнира Олимпиады, и голов будет немного. Такое мнение высказал журналистам главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв.

"В финале будет плотная оборонительная игра. Две сильные команды, которые в первую очередь заботятся о своей зоне. Но у них есть техничные игроки, которые способны забивать. Вряд ли будет много голов, будет хороший финал", - сказал Гарпенлёв.

В полуфинале Олимпийских игр в Пекине россияне выиграли у шведов (2:1 Б). В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, которая в пятницу обыграла в полуфинале словаков (2:0).

Тренер добавил, что шведская сборная пока не думает о матче за бронзу со словаками и намерена готовиться к игре непосредственно в субботу.

Финальный матч пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск. Шведы и словаки встретятся в матче за третье место 19 февраля, начало - 16:10 мск.