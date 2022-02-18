Сборную Великобритании лишили серебра Олимпиады в Токио в эстафете 4х100 м из-за допинга

ТАСС, 18 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение лишить сборную Великобритании по легкой атлетике серебряной медали Олимпийских игр в Токио в мужской эстафете 4x100 м из-за положительного допинг-теста у Чиджинду Уджи. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

CAS подтвердил наличие в допинг-пробах 27-летнего британца остарина и S-23, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Победителем эстафеты стала сборная Италии, показавшая результат 37,50 секунды. Британцы отстали от победителей на 0,01 секунды. Бронзовые награды завоевала канадская сборная (37,70), четвертыми стали китайцы (37,79).

Таким образом, сборная Великобритании осталась на четвертом месте в медальном зачете Олимпиады с 22 золотыми, 20 серебряными и 22 бронзовыми медалями. Победу в неофициальном общекомандном зачете на Играх в Токио одержала команда США (39-41-33), второй стала сборная Китая (38-32-19), третьей - Японии (27-14-17). Сборная России заняла пятое место (20-28-23).

В активе Уджи также золото чемпионатов мира (2017) и Европы (2016) в эстафете 4х100 м.