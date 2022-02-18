Тренер Жамнов заявил, что полуфинальный матч Олимпиады со шведами был очень нервным

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов назвал очень нервным полуфинальный матч олимпийского турнира со шведами. Об этом Жамнов рассказал журналистам.

"Все нервы оставили. Эмоции ушли, появилась усталость, задача подготовиться к Финляндии", - отметил Жамнов.

В пятницу сборная России по буллитам обыграла команду Швеции и вышла в финал олимпийского турнира. Основное время встречи и овертайм завершились вничью - 1:1. В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, встреча пройдет 20 февраля, начало - 7:10 мск.

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. В финале турнира 2018 года сборная России обыграла немцев со счетом 4:3 в овертайме. Жамнов входил в тренерский штаб Олега Знарка.