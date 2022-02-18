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Олимпиада-2022 в Пекине

Григоренко: вратарь Федотов не паниковал и подчищал моменты в матче со шведами

В пятницу сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в полуфинале олимпийского турнира

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Паника в отдельные минуты полуфинала Олимпиады со сборной Швеции могла присутствовать в игре российских хоккеистов, но в такие моменты их выручал вратарь Иван Федотов. Об этом рассказал журналистам нападающий сборной России Михаил Григоренко.

"Игра длинная, был овертайм. В какие-то минуты паника, возможно, присутствовала, мы с ней справились. И Ваня [Федотов] не паниковал, подчищал какие-то моменты. Все сражались, самоотдача невероятная", - сказал Григоренко.

По словам хоккеиста, у россиян хватит сил на финал с командой Финляндии. "Завтра хороший день, нужно подготовиться, потренироваться, посмотреть видео, как финны играют, и с хорошими эмоциями выходить на финал, - добавил он. - У финнов хорошая команда, сильный голкипер. Мы посмотрим больше видео с ними и подготовимся к игре".

Сборная России обыграла команду Швеции в серии буллитов в полуфинале олимпийского турнира. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1.

В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, которая в пятницу обыграла в полуфинале словаков (2:0). Финальная игра пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск. Шведы и словаки встретятся в матче за третье место 19 февраля, начало - 16:10 мск.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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