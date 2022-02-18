Жамнов: российские хоккеисты в полуфинале Олимпиады старались играть по заданию

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России весь полуфинальный матч олимпийского турнира со шведами старались играть по заданию тренерского штаба. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской сборной Алексей Жамнов.

"Сегодня была команда, которая старалась играть по заданию, - отметил Жамнов. - Были провалы, но нельзя без них отыграть все 60 минут. Говорили ребятам перед игрой, как [вратарь сборной Швеции] Ларс Юханссон играет, использовали лишний пас, бросали верхом. В овертайме надо было контролировать шайбу, так как шведы мобильно катались".

Победный буллит забил 20-летний нападающий Арсений Грицюк. "Мы смотрим тренировки, технику игроков, знаем, кто как может забить", - прокомментировал это решение Жамнов.

В пятницу сборная России по буллитам обыграла команду Швеции и вышла в финал олимпийского турнира. Основное время встречи и овертайм завершились вничью - 1:1.

В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, встреча пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск.