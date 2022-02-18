Зарипов назвал главную черту сборной России по хоккею

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Самая сильная сторона сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине - это сплоченность. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион мира Данис Зарипов.

"Наша самая сильная сторона - это сплоченность. У нас молодая команда, и хотя несколько игроков уже имеют солидный опыт, в целом хочу отметить их сплоченность. Никто не выделяется рискованными моментами, не придумывает велосипед в серьезных матчах, что дорогого стоит, и думаю, это приведет к положительному результату", - сказал Зарипов.

Сборная России обыграла команду Швеции в серии буллитов в полуфинале олимпийского турнира. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 1:1.

В финале сборная России сыграет с командой Финляндии, которая в пятницу обыграла в полуфинале словаков (2:0). Финальная игра пройдет 20 февраля и начнется в 7:10 мск. Шведы и словаки встретятся в матче за третье место 19 февраля, начало - 16:10 мск.