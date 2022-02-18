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Олимпиада-2022 в Пекине

Зарипов: сборной России по хоккею по силам обыграть финнов в финале олимпийского турнира

Решающий матч состоится 20 февраля
Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сборной России по силам победить команду Финляндии в финале хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине, так как россиянам хорошо известны финские игроки. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион мира Данис Зарипов.

"Игра получилось неплохой, сразу бросалось в глаза, что обе команды старались играть в оборону, и результат налицо. Сегодня некого выделить, не потому, что они сыграли плохо, а потому, что вся команда сыграла идентично, по тренерскому заданию, в принципе, все было ровно. Я думаю, что нам по силам одолеть финскую сборную, так как мы хорошо знаем их хоккеистов. Тренерский штаб сделает правильную подборку и направит наших хоккеистов только на победу", - сказал Зарипов.

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в полуфинале олимпийского турнира (2:1 Б) и сыграет в финале против финнов.

Финал состоится в воскресенье и начнется в 7:10 мск.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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