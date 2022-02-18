Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Марселе

ТАСС, 18 февраля. Россиянин Андрей Рублев обыграл француза Люку Пуя в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу россиянина, посеянного под вторым номером на турнире. В полуфинале он сыграет с французом Бенжаменом Бонзи.

Рублеву 24 года, он располагается на седьмой строчке мирового рейтинга, на счету россиянина восемь титулов ATP. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. В 2021 году в составе сборной России Рублев стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

27-летний Пуй занимает 154-е место в рейтинге ATP, на его счету пять титулов под эгидой организации. В 2017 году в составе сборной Франции он стал победителем Кубка Дэвиса.

Турнир в Марселе проходит в помещении на кортах с покрытием "хард". Общий призовой фонд составляет свыше €545 тыс. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев.