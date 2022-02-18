Брызгалов: российские хоккеисты сделают все, чтобы успешно выступить в финале Олимпиады

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею сделает все, чтобы успешно выступить в финале Олимпиады в Пекине против команды Финляндии. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года, бывший голкипер сборной России Илья Брызгалов.

"Если возьмем последние 20 лет, то сборная России всегда играла с финнами очень непросто, всегда были тяжелые матчи, - сказал Брызгалов. - Я не думаю, что ребят ждет легкая прогулка в финале Олимпиады, нужно пожелать удачи. Мне кажется, что каждый из хоккеистов знает, где он сейчас находится и какая перед ним стоит цель, явно, что для каждого это очень важный матч. Я думаю, что тренерский штаб и хоккеисты осознают, насколько это великая возможность".

"Хочется просто пожелать удачи. Понимаю, что они попали в финал олимпийского турнир, для каждого из них, наверное, это достижение. Мне кажется, что они сделают все, чтобы выступить успешно", - добавил Брызгалов.

В пятницу россияне обыграли шведов в серии буллитов в полуфинале Олимпиады. В финале сборная России сыграет с командой Финляндии.

Финал состоится в воскресенье и начнется в 7:10 мск.