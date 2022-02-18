"Камила, мы с тобой". В Шереметьево встретили прибывших с Олимпиады российских спортсменов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева и другие спортсмены вернулись в пятницу в Москву после выступления на Олимпийских играх в Пекине. Атлетов в аэропорту Шереметьево встретили около сотни болельщиков.

Среди встречавших в большинстве выделялись поклонники Валиевой, которые часто скандировали: "Камила, мы с тобой!" и другие кричалки. Помимо болельщиков, олимпийцев встретил военный оркестр.

В Москву прибыли шорт-трекисты Семен Елистратов и Константин Ивлиев, которые заняли третье и второе место на дистанциях 1 500 м и 500 м соответственно, бронзовый призер Игр в лыжной акробатике фристайлист Илья Буров. Также прилетели сборные России по керлингу, не сумевшие выйти в плей-офф олимпийского турнира, шорт-трекисты Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Вера Рассказова, Елена Серегина, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог и Павел Ситников.

Валиева на Олимпиаде в Пекине заняла первое место в командных соревнованиях фигуристов в составе сборной России. Однако церемония награждения победителей и призеров командного турнира не состоялась из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. В итоге спортсменка была допущена до одиночных соревнований фигуристок. После короткой программы 15-летняя россиянка лидировала, однако в произвольной программе она несколько раз упала и заняла четвертое место. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова, третьей стала японка Каори Сакамото.

Во время Олимпиады в разных городах проводились акции в поддержку Валиевой, также спортсменку поддерживали действующие и бывшие спортсмены. В связи с этим в пятницу в аэропорту многие ждали именно Валиеву. Болельщики нарисовали несколько плакатов, а в Шереметьево на специальных экранах появлялись надписи в поддержку российской спортсменки. Фигуристка вышла с мамой, поприветствовала болельщиков и покинула аэропорт.

"Олимпиада, наверное, запомнилась прежде всего для меня результатом [Александра] Большунова (лыжник завоевал четыре медали - прим. ТАСС), выдающимся точно, и выступлением Камилы Валиевой, - сказал Елистратов ТАСС. - Как мне кажется, в случае с Валиевой была откровенная травля со стороны СМИ, она психологически не справилась, но ей 15 лет".

Призеры Олимпиады скучали по еде

Елистратов также отметил, что больше всего скучал в Пекине по еде и семье. "Пельмени, борщ, рассольник, любимая жена, сын, вся большая семья, которая ждет меня в Уфе, - сказал он ТАСС. - Всегда хочется золота, но медаль и четвертое место - то, что мы сейчас заслуживаем. Олимпиада расставляет все по своим местам. Отдыха пока нет, скоро чемпионат мира, приеду домой в Уфу, а затем через пару дней начну подготовку к турниру".

Бурову запомнилась Олимпиада тем, что он вместе с его другом украинцем Александром Абраменко вновь оказался на пьедестале. "Очень тепло встретили, очень приятно, все прошло очень здорово, - сказал Буров ТАСС. - Больше всего скучал по еде, было разнообразие, но хотелось русского. Сегодня вернулись, но предстоит еще работа, впереди четыре старта. Чем запомнится Олимпиада? То, что мы с Абраменко опять на первых полосах".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. На данным момент сборная России занимает девятое место в медальном зачете, российские спортсмены завоевали пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых наград.