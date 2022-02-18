Тутберидзе заявила, что находится в недоумении от высказываний президента МОК Баха

ТАСС, 18 февраля. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе находится в недоумении после высказываний президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о ее реакции на прокат Камилы Валиевой в произвольной программе Олимпиады в Пекине. Об этом она написала в Instagram .

Ранее Бах заявил журналистам, что был неприятно удивлен тем, как холодно окружение Валиевой встретило спортсменку после неудачного проката в произвольной программе на Играх в Пекине.

"Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом", - написала Тутберидзе.

15-летняя Валиева в четверг заняла четвертое место в женском одиночном катании. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение. В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции. Расследование дела о допинге продолжается.