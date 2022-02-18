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ATP

Хачанов не сумел выйти в финал турнира ATP в Дохе

Россиянин уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту
Карен Хачанов EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL
Описание
Карен Хачанов
© EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

ТАСС, 18 февраля. Россиянин Карен Хачанов проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агуту в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 7:5 в пользу испанца. В финале он сыграет с грузином Николозом Басилашвили.

33-летний Баутиста-Агут занимает 16-ю строчку в мировом рейтинге. На его счету девять титулов ATP.

Хачанову 25 лет, он занимает 27-е место в рейтинге ATP, на его счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. Российский теннисист является серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

Турнир в Дохе относится к категории ATP 250, проходит на кортах с покрытием "хард" и завершится 19 февраля. Басилашвили является действующим победителем турнира. Призовой фонд составляет более $1,2 млн.

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