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ATP

Сафиуллин обыграл Циципаса и вышел в полуфинал теннисного турнира в Марселе

Россиянин победил четвертую ракетку мира со счетом 6:4, 6:4
Роман Сафиуллин EPA-EFE/JOEL CARRETT
Описание
Роман Сафиуллин
© EPA-EFE/JOEL CARRETT

ТАСС, 18 февраля. Россиянин Роман Сафиуллин обыграл грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина. В полуфинале он сыграет с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и Ильей Ивашкой из Белоруссии.

Сафиуллину 24 года, россиянин занимает 149-е место в рейтинге ATP, он не побеждал на турнирах под эгидой организации. Сборная России с Сафиуллиным в составе дошла до полуфинала Кубка ATP 2022 года.

Циципасу 23 года, он занимает четвертую строчку в мировом рейтинге, на его счету семь титулов ATP. Лучшим результатом грека на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года.

Турнир в Марселе проходит в помещении на кортах с покрытием "хард". Общий призовой фонд составляет свыше €545 тыс. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев.

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