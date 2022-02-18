Сафиуллин обыграл Циципаса и вышел в полуфинал теннисного турнира в Марселе

ТАСС, 18 февраля. Россиянин Роман Сафиуллин обыграл грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина. В полуфинале он сыграет с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и Ильей Ивашкой из Белоруссии.

Сафиуллину 24 года, россиянин занимает 149-е место в рейтинге ATP, он не побеждал на турнирах под эгидой организации. Сборная России с Сафиуллиным в составе дошла до полуфинала Кубка ATP 2022 года.

Циципасу 23 года, он занимает четвертую строчку в мировом рейтинге, на его счету семь титулов ATP. Лучшим результатом грека на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года.

Турнир в Марселе проходит в помещении на кортах с покрытием "хард". Общий призовой фонд составляет свыше €545 тыс. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев.